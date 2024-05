Liderança na Série B faz Santos dar pausa a Furch: “Tirar a dor dele” 

Centroavante argentino vai receber atenção do departamento médico nas próximas semanas; contra o Guarani, ele nem saiu do banco de reservas.

O centroavante Julio Furch não tem prazo para entrar novamente em campo pelo Santos. O jogador está com lesão persistente na coxa esquerda e será barrado dos próximos jogos da equipe para ficar em tratamento no CT Rei Pelé.

Com o bom desempenho coletivo e goleada contra o Guarani, nesta segunda-feira, ele nem saiu do banco de reservas. Há o entendimento de que não existe necessidade de forçá-lo a atuar no sacrifício.

Furch está com uma lesão desde o Paulistão. O jogador não pôde ser usado como titular nas finais do estadual e, desde então, vem trabalhando para retomar seu físico ideal. Na Série B, ainda não conseguiu engatar um jogo desde o início. Tudo porque sua condição ainda está longe da ideal.

“Eu o levei para o jogo contra o Guarani pensando em usá-lo por 15 ou 20 minutos, mas ele tem uma inflamação que não é de hoje. Por isso, ficou determinado que para os próximos jogos ele não vai. Ele vai ficar para tratar, para ver se conseguimos tirar a dor dele. É muito ruim para o atleta ir para o DM e não voltar, não conseguir treinar ou jogar o jogo todo. Daremos algumas semanas para que ele possa se recuperar e voltar inteiro”, disse o técnico Fábio Carille.

Quem vai se aproveitar da condição física ruim de Furch é o colombiano Alfredo Morelos. Ele tem sido titular da equipe e, contra o Guarani, marcou um dos gols da vitória por 4 a 1. A cada gol marcado, o jogador tem direito a um bônus de R$ 10 mil previsto em contrato.

Se estava praticamente fora dos planos antes do início do Brasileirão, agora o jogador pode engatar uma sequência entre os 11 iniciais. Na estreia da Série B, ele sequer foi relacionado para a entrada de Enzo Monteiro na posição. O garoto do sub-20 não agradou e tem jogado pela base.

A opção para a posição de centroavante será Willian Bigode. Ele também está em retomada após período afastado por lesão e já ganhou alguns minutos contra o Guarani. É com ele que Morelos vai revezar na função.

O Santos volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Amazonas, às 17h, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada da Série B, defendendo uma invencibilidade de três jogos.

Pedrinho também não viajará para o próximo duelo. O atacante trata de uma pubalgia, chegou a ser relacionado, mas não entrou em campo contra o Guarani. Ele também será avaliado pelos médicos do clube para conseguir voltar a jogar sem dor.

*Com informações do ge