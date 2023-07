Líder de facção criminosa é preso na Operação Kartie em Araçatuba 

Os 38 policiais militares e 10 civis estiveram em dois locais e prenderam três suspeitos.

Policiais do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Araçatuba/SP realizaram, na manhã desta quarta-feira (19.jul), a Operação Kartie, que visa o combate ao tráfico de drogas e combate a uma organização criminosa que atua na cidade. A investigação começou no final de 2022.

Foram empenhados 38 policiais civis em 10 viaturas. Foi realizado o cumprimento de duas prisões temporárias, sendo uma no bairro Guanabara e outro no bairro Beatriz. De acordo com a polícia, os policiais cumpriram nove mandados de busca, sendo encontrada em um dos locais a quantia de R$ 5 mil em dinheiro.

As investigações mostram que o dinheiro veio do tráfico de drogas. Em outro local foram apreendidos três celulares e porção de maconha. Vale ressaltar que um dos presos é o líder de uma facção criminosa, e assíduo traficante de entorpecente. A prisão temporária é por 30 dias podendo ser prorrogada por mais 30 para término das investigações.