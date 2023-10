Líder comunitário Rodrigo Colorido deve ir para o PP 

“Colorido” atualmente integra as fileiras do Avante e não ocupa cargo eletivo; convite para mudança partiu do empresário Valmir Dornelas e do deputado federal Fausto Pinato.

O xadrez político local apresentou a mudança de partido recente do prefeito Jorge Seba que deixou o PSDB e filiou no PSD, no entanto, não é o único que começa a se ajeitar buscando espaço para as eleições de 2024. O líder comunitário Rodrigo Colorido que atualmente integra as fileiras do Avante e não ocupa cargo eletivo também deve seguir novos caminhos em breve, o PP (Partido Progressista).

O convite à “Colorido”, uma das principais vozes da zona sul de Votuporanga, partiu do empresário local Valmir Dornelas e do deputado federal Fausto Pinato.

Ao Diário, ‘Colorido’ afirmou apenas que sua pré-candidatura ao próximo pleito é certa: “Vou estar lá na disputa, vou à luta pelo meu povo até o fim”, garantiu.

Movimentações demonstram que o xadrez político em Votuporanga tem se intensificado e as lideranças políticas aceleram o passo para pavimentar o caminho na busca de resultados que poderão vir das urnas no pleito do próximo ano.