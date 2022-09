LIDE Noroeste Paulista realiza Encontro de Saúde e Bem-Estar nesta quinta

Em sua quarta edição, o evento terá o Presidente da Associação Paulista de Medicina entre os convidados.

“Como a genética, a tecnologia e o estilo de vida impactam a sua qualidade de vida”. Esse é o tema do 4º Encontro LIDE Noroeste Paulista de Saúde e Bem-Estar que acontece nesta quinta-feira, 1º de setembro, a partir das 18h30, no Clube dos Médicos.

Com a apresentação do presidente do grupo, Marcos Scaldelai, o assunto será debatido por três grandes nomes da área médica atual: o Presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral; o neurologista, professor e autor do best-seller “Medicina do Amanhã”, Pedro Schestatsky; e o Diretor-Presidente da Hospital Care, Rogério Melzi.

Professor Titular de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), José Luiz Gomes do Amaral é também Membro Titular da Academia Nacional de Medicina, Presidente da Academia de Medicina de São Paulo e Diretor Geral do Instituto de Ensino Superior da Associação Paulista de Medicina (IESAPM).

Empreendedor de novas tecnologias em saúde, o neurologista Pedro Schestatsky é professor de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e fundador da NEMO e da LifeLab. Tem Doutorado pela Universidade de Barcelona e Pós-Doutorado por Harvard. Foi palestrante em vários eventos sobre Medicina, dentro e fora do Brasil e, em 2021 publicou o livro “Medicina do Amanhã” que entrou para lista dos mais vendidos da Revista Veja e da PublishNews, estando atualmente na 6ª edição em processo de tradução para o espanhol.

Já o rio-pretense Rogério Melzi é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e possui MBA pela Universidade de Stanford. Atuou em grandes empresas como Bardella, Booz-Allen & Hamilton, AmBev, Suzano Holding e Estácio Participações, até se tornar Diretor-Presidente da Hospital Care, holding administradora de serviços de saúde que propõe um modelo inovador de gestão integrada, baseada em um modelo americano.

Vale reforçar que o evento é exclusivo para filiados do grupo e aberto à imprensa interessada, mediante prévia confirmação de presença.

4º Encontro LIDE Noroeste Paulista de Saúde e Bem-Estar