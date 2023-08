LIDE Noroeste Paulista promove mais um Innovation Meeting nesta quinta-feira

Evento discutirá a necessidade do capital humano em contrapartida ao avanço da inteligência artificial.

Com início marcado para as 18h30, o LIDE Noroeste Paulista reúne seus filiados para mais um grande encontro nesta quinta-feira, 17, no Félix Petrolli Buffet.

É o 5º Innovation Meeting que, dessa vez, terá como tema “Tendência e Essência: construindo o futuro hoje”. À frente do debate estão Walter Longo, que falará sobre inteligência artificial na técnica, e Flávio Tavares, que debaterá a não substituição do capital humano, bem como a necessidade de se manter pessoas qualificadas para a gestão dessa tecnologia.

Os dois são os fundadores da Upper, empresa inovadora que criou e difundiu o ADucation, conceito que uma une o poder da publicidade (advertising) e o propósito da educação (education) em diversos projetos por todo o Brasil.

Fundador do Welcome Tomorrow, movimento de inovação, tecnologia e futuro, e cofundador da Escola do Metaverso, Flávio Tavares é CEO da Upper e da Moovr – Fábrica de Movimentos. Autor dos livros: “Metaverso – Onde você vai viver e morar em breve”, pela editora Alta Books, e do “Welcome Tomorrow”, pela editora Gente, Flávio tem incentivado empresas e líderes a repensarem a maneira como fazem negócios e a terem um olhar mais sensível em relação às pessoas.

Publicitário e Administrador de Empresas, com pós-graduação na Universidade da Califórnia, Walter Longo é especialista em Inovação e Transformação Digital. Empreendedor digital e palestrante internacional, é ainda sócio-diretor da Unimark Comunicação e sócio fundador da Upper.

Insights

Para fechar a programação de agosto, o LIDE Futuro Noroeste Paulista se reúne, no dia 30, para um Insights com Lucas Tavares.

Graduado em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Gestão de Marketing, ele é filiado ao grupo e proprietário da Transbrand, empresa especializada em branding, estratégia e criação de marcas, com mais de sete anos de atuação.

Vale ressaltar que todos os eventos do LIDE são exclusivos para filiados e abertos à imprensa interessada mediante prévio credenciamento.

5º Innovation Meeting LIDE Noroeste Paulista

Data: quinta-feira, 17 de agosto

Horário: das 18h30 às 22h30

Local: Félix Petrolli Buffet – Av. Francisco das Chagas Oliveira, 644 – São José do Rio Preto

Insights LIDE Futuro – Lucas Tavares