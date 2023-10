LIDE Noroeste Paulista divulga os finalistas do Prêmio Líderes Regionais 2023

Votação popular elegeu os três nomes que concorrem ao título de campeão no dia 07/11.

Depois de contabilizar mais de 19 mil votos únicos com o acompanhamento da Russell Bedford Brasil, o Prêmio Líderes Regionais 2023 já tem sua lista de finalistas.

Os três nomes mais votados em cada uma das categorias entram agora numa nova fase, em que serão avaliados pelo Comitê de Gestão do LIDE Noroeste Paulista, e eleitos, com voto secreto, pelos membros.

Somente na noite do evento serão revelados os grandes campeões das 13 categorias: Melhor Empresa em Agronegócio, Franchising, Indústria, Inovação, Práticas Sustentáveis, Serviços, Terceiro Setor e Varejo; Personalidade do Ano; Empreendedor(a) Jovem do Ano; Empresário do Ano, Empresária do Ano e Empresa do Ano.

Para o presidente do grupo, Marcos Scaldelai, os resultados são sempre uma grande surpresa: “como se trata de uma escolha pessoal, é muito difícil tentar imaginar quais serão os eleitos dos membros do nosso comitê, mas faço questão de não saber antes da hora. Primeiro, em respeito aos concorrentes, e segundo, para ter a mesma sensação dos premiados, que é sempre muito emocionante. Para mim, é um enorme privilégio estar à frente dessa grande festa e acompanhar cada etapa da consagração dos nossos maravilhosos empresários, empresárias e empresas”.

Confira os finalistas:

Varejo

Agrometal

Grupo Muffato

Lojas Lívia

Indústria

Americanflex

Bebidas Poty

Facchini

Agronegócio

Cofco

Coopercitrus

Grupo Tereos

Franchising

Bella Capri

Chiquinho Sorvetes

Mercadão dos Óculos

Serviços

Austa Hospital

Hospital de Base

Unimed Rio Preto

Terceiro Setor

Apae Rio Preto

Fundação Padre Albino

Hospital de Base

Inovação

Bebidas Poty

Braile Biomédica

Unimed Rio Preto

Práticas Sustentáveis

Ferro Velho São Paulo

Hospital de Base

Unimed Rio Preto

Personalidade

Carol Gattaz (Jogadora de vôlei)

Gustavo Mioto (Cantor)

Zé Neto & Cristiano (Dupla Sertaneja)

Jovem Empreendedor(a)

Amanda Oliveira – Nação Valquírias

Caroline Caneira – Bela Flor

Olavo Tarraf Filho – Tarraf

Empresário

Antônio Cabrera

Marcelo Facchini

Olavo Tarraf

Empresária

Ana Carolina Verdi Braga

Ana Paula Cestari

Lívia Costantini

Empresa

Bebidas Poty

Facchini

Grupo Muffato

A consagração dos campeões será no dia 07 de novembro, com início às 19h00, no Villa Conte Buffet. A atração especial desta sexta edição do evento é o cantor Ivo Meirelles.

Vale ressaltar que o evento é exclusivo para filiados, convidados e imprensa interessada mediante prévio credenciamento.

Prêmio Líderes Regionais 2023 – LIDE Noroeste Paulista