LIDE Noroeste Paulista Debate vai reunir candidatos a prefeito de Votuporanga, Araçatuba, Catanduva e São José do Rio Preto

O LIDE Noroeste Paulista realiza entre os dias 20 e 23 de outubro debates com os candidatos a prefeito das cidades de Votuporanga, Araçatuba, Catanduva, e São José do Rio Preto. Foram convidados os candidatos cujos partidos possuem representatividade no Congresso Nacional, conforme prevê a legislação eleitoral.

Os debates, com duas horas de duração cada, serão realizados no estúdio das faculdades Unilago e transmitidos ao vivo nas redes sociais do LIDE Noroeste Paulista – Facebook, Instagram e Youtube. A mediação será de Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Noroeste Paulista.

“Essa é uma excelente oportunidade para que os candidatos exponham suas ideias, projetos e respondam a questionamentos feitos pelos filiados LIDE Noroeste Paulista, LIDE Mulher Noroeste Paulista e LIDE Futuro Noroeste Paulista”, afirma Scaldelai. “Esse diálogo com os empresários é essencial para o desenvolvimento da nossa região.”

O LIDE Noroeste Paulista Debate é realizado com apoio dos profissionais do escritório NKN Sociedade de Advogados para garantir o cumprimento das normas da legislação eleitoral.

Agenda

Na terça-feira, 20, às 16h, os candidatos à prefeitura de Catanduva vão apresentar suas propostas para a cidade. Confirmaram presença a candidata Beth Sahão (PT) e os candidatos Padre Osvaldo (PSDB), Ricardo Rebelato (PP) e Roberto Cacciari (Cidadania).

Para garantir as medidas de segurança e cumprir os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde frente à pandemia de Covid-19, o debate com os candidatos a prefeito de São José do Rio Preto acontecerá em dois dias. Na quarta-feira, 21, participam os candidatos Edinho Araújo (MDB), Filipe Marchesoni (NOVO), coronel Helena Reis (Republicanos) e Marco Casale (PSL).

O segundo dia de debates com os candidatos a prefeito de Rio Preto será na quinta-feira, 22, e terá presença dos candidatos Carlos Alexandre (PcdoB), Carlos Arnaldo (PDT) e Celi Regina (PT). O candidato Marco Rillo (Psol) optou por não participar por ser um debate presencial.

Um sorteio na presença dos coordenadores de campanha dos candidatos a prefeito de São José do Rio Preto definiu a data de participação de cada um deles. A transmissão será às 18h nos dois dias.

No último dia, sexta-feira, 23, às 12h acontece o debate com os candidatos a prefeito de Araçatuba. Às 18h do mesmo dia João Garcia (Podemos), Henry Junior (PTB) e Jorge Seba (PSDB) se encontram para apresentar as propostas para Votuporanga.

Sobre o LIDE Noroeste Paulista

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 40 frentes de atuação. Presidido por Marcos Scaldelai com apoio do vice-presidente Fabricio Vaccari, o LIDE Noroeste Paulista é formado por 118 empresas filiadas no Noroeste Paulista que, juntas, faturam mais de R$30 bilhões ao ano. Além de 105 jovens empreendedores filiados ao LIDE Futuro Noroeste Paulista e 52 mulheres em posição de liderança no LIDE Mulher Noroeste Paulista.