LIDE LIVE Noroeste Paulista traz Secretário do Ministério da Economia

“Os desafios para melhorarmos o Custo Brasil” é o tema do evento on-line.

Filiados LIDE Noroeste Paulista se encontram nesta quinta-feira (29), com o Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços do Ministério da Economia, Jorge Lima, para mais edição LIDE LIVE. Com o tema “Os desafios para melhorarmos o Custo Brasil”, o evento on-line é exclusivo para filiados e convidados do Grupo.

Jorge Lima também é CEO do Projeto de Redução do Custo Brasil, que aglutina os desafios que o país enfrenta nas questões estruturais e econômicas, prejudicando novos investimentos. Durante o encontro virtual, Lima vai apresentar os atuais desdobramentos do Custo Brasil, sua metodologia, avanços e também os principais entraves para o tornar melhor.

“Queremos entender o que está sendo feito para aprimorar o Custo Brasil e permitir que os empresários de nossa região contribuam com soluções. A indústria brasileira sofre com uma infinidade de custos que se acumulam ao longo das cadeias produtivas e acabam inseridos nos preços dos produtos”, diz Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Noroeste Paulista.

Participam também do encontro on-line filiados LIDE Campinas, LIDE Ribeirão Preto e LIDE Litoral Paulista.

Custo Brasil

O Custo Brasil foi calculado com base em um estudo realizado pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), grupo composto por empresas e entidades de diversos segmentos econômicos. Para chegar a esse dado, o estudo comparou a realidade do setor produtivo brasileiro com a dos 37 países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Foram identificados 12 fatores críticos que impactam no custo dos produtos feitos no país, entre eles as dificuldades para abertura e financiamento dos negócios, custos para emprego de mão de obra, deficiências de infraestrutura, acesso a insumos e energia, insegurança jurídica e excesso de burocracia.

Sobre o LIDE Noroeste Paulista

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 40 frentes de atuação. Presidido por Marcos Scaldelai com apoio do vice-presidente Fabricio Vaccari, o LIDE Noroeste Paulista é formado por 118 empresas filiadas no Noroeste Paulista que, juntas, faturam mais de R$30 bilhões ao ano. Além de 105 jovens empreendedores filiados ao LIDE Futuro Noroeste Paulista e 52 mulheres em posição de liderança no LIDE Mulher Noroeste Paulista.