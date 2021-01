Licenciamento anual sobe mais de 40% em SP, mas é possível driblar aumento 

Quem quiser aproveitar o desconto é só quitar a taxa até o dia 14 de janeiro – que será apenas 5,36% maior que 2020, após esse prazo o reajuste será de 40%.

Quem é do Estado de São Paulo começou o ano sabendo que, se trocar de carro, terá que lidar com o aumento da cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para novos e usados a partir de 15 de janeiro.

Mas, dá para começar o ano economizando no pagamento do licenciamento 2021. Desde segunda-feira (4) é possível pagar a taxa dos veículos registrados no território paulista com desconto. E ele é muito bem-vindo, pois houve reajuste.

O valor da taxa de licenciamento em 2021 será de R$ 131,80, um aumento de 40,4% frente a 2020. Mas pagando até 14 de janeiro, a taxa será de R$ 98,91 – ou 5,36% mais caro que em 2020.

Segundo o Detran-SP, o desconto é uma forma de estimular o pagamento do licenciamento junto com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) – que pode ser quitado em cota única, com desconto, ou de forma parcelada. Até mesmo porque só é possível quitar o licenciamento após quitar o IPVA.

Será possível realizar o pagamento do licenciamento também de acordo com o final da placa seguindo o calendário oficial do Detran.

Vale lembrar que em 2021 não haverá cobrança de taxa do seguro DPVAT, conforme decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

*Com informações: quatrorodas.abril