Libertadores: Corinthians pega o Boca, Flamengo encara Tolima; veja duelos 

A Conmebol realizou nesta sexta-feira (27.mai) o sorteio das oitavas de final da Libertadores e definiu o chaveamento do mata-mata da competição. As partidas das oitavas serão realizadas nas semanas de 29 de junho e 6 de julho.

O pote 1 foi composto com os primeiros colocados dos grupos: Palmeiras, Libertad, Estudiantes, Atlético-MG, Boca Juniors, River Plate, Colón e Flamengo.

Já o pote 2 contou com os segundos colocados das chaves: Emelec, Athletico, Vélez, Tolima, Corinthians, Fortaleza, Cerro Porteño e Talleres.

As equipes do pote 1 definirão seus jogos em casa nas oitavas – o Palmeiras é o dono da melhor campanha no geral e decidirá sempre como mandante caso avance de fase.

No sorteio, os clubes do pote 2 foram sorteados primeiro, formando as chaves A, B, C, D, E, F, G e H. Na sequência, o sorteio das equipes do pote 1 definiu os confrontos das oitavas de final. Não havia restrição, o que permitiu que clubes do mesmo país ou que já jogaram entre si na fase de grupos pudessem se enfrentar.

Veja todos os confrontos das oitavas de final da Libertadores: