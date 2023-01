Liberato Caldeira apresenta reivindicações a Tarcísio de Freitas 

Ex-prefeito de Valentim Gentil/SP e atual presidente da AMOP foi convidado para evento com o governador do Estado de São Paulo, em Araçatuba/SP.

O ex-prefeito de Valentim Gentil/SP e atual presidente da Associação dos Municípios do Oeste Paulista (AMOP), Liberato Caldeira, apresentou uma lista de reivindicações regionais ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em evento realizado nesta quinta-feira (12.jan), em Araçatuba/SP.

Com documento entregue em mãos, Liberato reivindicou ao governador a instalação de postos de fiscalização, com balanças e base da Polícia Militar Rodoviária, nas divisas São Paulo com outros estados, especialmente na ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que liga Rubineia/SP à Aparecida do Taboado/MS.

“Até hoje o lado de São Paulo não tem fiscalização nenhuma nessa ponte, onde entra drogas e outras coisas negativas em nosso Estado. Já em Mato Grosso do Sul foi feito tudo, inclusive queriam implantar uma praça de pedágio do lado de lá, mas nós da AMOP, com ajuda de vários parlamentares, conseguimos barrar em 2014”, detalhou Caldeira.

Liberato pediu ainda o prolongamento da linha de gasoduto parada em Araraquara, devendo passar pela Rodovia Washington Luiz, até Mirassol, seguindo pela Rodovia Feliciano Sales Cunha, até Ilha Solteira, e pela Rodovia Euclides da Cunha, até Santa Fé do Sul, uma vez que, segundo ele, o gás natural é uma opção mais barata de combustível veicular.

O presidente da AMOP ainda pediu a Tarcísio que faça gestões para que os trens, que já realizam o transporte de cargas, voltem a transportar passageiros do Estado de São Paulo para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bem como a construção de viadutos sobre a linha férrea nas cidades da região cortadas pela ferrovia, visando evitar acidentes.

Liberato salientou que o governador paulista se comprometeu a agendar uma audiência com prefeitos de cerca de 70 municípios abrangidos pela AMOP: “Muitos prefeitos estão preocupados com a situação dos convênios de suas cidades, mas o governador Tarcísio de Freitas, a quem eu agradeço, já nos garantiu que todos os compromissos assumidos pelo Governo do Estado, incluindo aqueles firmados no governo anterior, serão devidamente honrados”, concluiu Caldeira.