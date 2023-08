Letícia garante força mental do Brasil em decisão contra Jamaica: “100%” 

Seleção feminina precisa vencer partida desta quarta-feira por qualquer placar para conquistar a classificação para as oitavas da Copa do Mundo Feminina sem depender de outros resultados.

A seleção brasileira tem jogo difícil e decisivo contra a Jamaica pelo grupo F da Copa do Mundo Feminina, na próxima quarta-feira, às 7h. Após a derrota para a França, por 2 a 1, apenas a vitória garante a ida do Brasil às oitavas. Letícia Izidoro, a Lelê, goleira da Seleção, afirma que a equipe está focada e com o lado psicológico equilibrado para o jogo.

“(O psicológico) está 100%. Estamos 100% focadas. A gente virou a página e foco total na Jamaica para a gente buscar essa vitória.”

França e Jamaica lideram o grupo, com quatro pontos. A Francesas estão em primeiro lugar por causa do número de gols marcados (tem dois). A vitória leva o Brasil aos seis pontos e pode garantir o segundo lugar do grupo. O Panamá, adversário da Seleção Francesa, já está eliminado.

A Seleção fez o último treino em Brisbane nesta segunda-feira. A delegação viaja na terça-feira pela manhã para Melbourne, onde enfrenta a Jamaica no Estádio Melbourne Rectangular. Ainda haverá mais um treino na véspera, à tarde. O Brasil não tem problema de jogadoras lesionadas no momento.

“O treino foi bom, com algumas atletas um pouco cansadas, mas deu para trabalhar com todo mundo. Agora é viajar, fazer mais um treino de preparação para entrar na quarta-feira com tudo pra cima da Jamaica.”

*Com informações do ge