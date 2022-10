Lesões afastam Nikão em 43% dos jogos do São Paulo na temporada 

Contratado em janeiro como principal reforço, meia-atacante ficou fora de 31 partidas.

As lesões afastaram Nikão de 43% dos jogos do São Paulo neste ano. O último foi contra o Juventude, no domingo, pelo Brasileirão. Ele reclamou de um incômodo na coxa esquerda e foi cortado da delegação.

Nesta terça (25.out), na reapresentação do elenco, Nikão fez tratamento – indício de que ele não deve estar pronto para o jogo desta quinta, às 19h, contra o Atlético-GO.

O meia-atacante tinha retornado de outro período de afastamento um jogo antes, contra o Coritiba. Uma avulsão na mesma coxa o tinha feito ficar 11 partidas em tratamento.

Contra os paranaenses, esteve no banco. Ele teria jogado contra o Juventude, segundo Ceni afirmou após a partida, já que Luciano estava suspenso, mas a nova lesão atrapalhou os planos do treinador.

Já é o quarto período diferente em que Nikão precisa ser afastado para tratamento de alguma lesão. Ele soma 31 partidas – das 72 que o São Paulo disputou até agora – fora da equipe. Além desses jogos, o camisa 10 ainda esteve ausente de mais três, no Paulista, por ter sido diagnosticado com Covid-19.

A primeira lesão foi em abril, um trauma no tornozelo que o tirou de cinco partidas. No mês seguinte, com dores no tornozelo, ficou fora de mais 14 partidas.

Quando está à disposição do técnico Rogério Ceni, Nikão é assíduo dentro de campo.

Ele fez 32 jogos, 15 como titular, e quatro gols. Em apenas cinco partidas, o meia-atacante foi relacionado, mas não saiu do banco.

A expectativa é de que o jogador consiga se livrar das contusões para que possa ser utilizado com mais frequência na próxima temporada, já que o clube vive crise financeira e fala em contratar poucos reforços para o ano que vem.

Nikão chegou ao Morumbi com status de principal contratação no início da temporada. Apesar de ter deixado o Athletico em fim de contrato, estima-se que o São Paulo tenha investido cerca de R$ 10 milhões em luvas e comissões para contratar o atleta.

*Com informações do ge