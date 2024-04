Lesões abrem espaço, e Rodrigo Nestor será relacionado pelo São Paulo: “Muito ansioso” 

Meio-campista treina com o elenco há duas semanas e será opção no banco para Thiago Carpini contra o Cobresal, pela Conmebol Libertadores.

Rodrigo Nestor voltará a ser uma opção no banco de reservas do São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Cobresal, do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, em partida realizada no Morumbis.

Liberado pelo cirurgião que realizou a sua intervenção para retornar aos jogos, o meio-campista de 23 anos já treina com o elenco há cerca de duas semanas e aguardava uma chance de voltar ao ambiente das partidas com o técnico Thiago Carpini, com quem ainda não teve a chance de jogar.

“Estou muito ansioso para poder sentir a energia de novo. Demorou um pouco para chegar neste momento, mas que bom que fizemos tudo certinho, com a orientação do departamento médico e do cirurgião. Agora é só aproveitar essa quarta-feira de Libertadores no Morumbis para a gente viver de novo bons momentos”, destacou ele, à SPFC Play.

Nestor passou em novembro do ano passado por cirurgia para corrigir uma lesão no menisco e no ligamento colateral medial. Em março, ele chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista, mas ele acabou sendo retirado da relação por orientação do médico responsável por sua operação.

E diante dos problemas que a comissão teve na estreia contra o Talleres, com as lesões de Rafinha, Wellington Rato e Lucas, abrem-se três vagas no banco de reservas, que serão preenchidas por quem não participou da estreia. O único reforço no time titular deve ser Calleri, que foi desfalque.

Das 12 opções no banco, uma entrada é praticamente certa: a de Igor Vinícius na lateral direita. Sem seus dois pontas, Carpini deve dar chance a Ferreira. A outra vaga pode ser de Erick, Galoppo ou Luciano, dependendo da formação escolhida pela comissão técnica do São Paulo para o jogo.

Em Córdoba, o banco do São Paulo contou com Jandrei, Igor Vinicius, Galoppo, Luciano, Michel Araújo, Bobadilla, Alan Franco, Juan, Ferraresi, Erick, Matheus Belém e Ferreira.

*Com informações do ge