Lesão tira Soteldo de confronto direto do Santos com o Goiás 

O atacante venezuelano ficou no litoral paulista por causa de um edema muscular no adutor da coxa esquerda.

O atacante Soteldo virou desfalque no Santos. Na tarde desta terça-feira, após a realização de um exame de imagem, o jogador foi diagnosticado com um edema no músculo adutor da coxa esquerda e acabou cortado da viagem para Goiânia. O lateral-esquerdo Dodô também está fora.

O camisa 10 do Peixe vinha jogando no sacrifício há pelo menos duas rodadas. Contra o Flamengo, em Brasília, e contra o Cuiabá, na Vila Belmiro, o jogador ficou próximo de ser cortado por conta do desgaste físico, mas foi escalado por Marcelo Fernandes por conta da importância das partidas.

A princípio, o Santos contava com Soteldo para o duelo diante do Goiás, nesta quinta-feira, às 19h, mas o exame de imagem apontou a lesão. Não há um prazo estabelecido para a recuperação do venezuelano. A tendência é de que ele perca pelo menos duas semanas de treinamento.

Sem o atacante, Mendoza deve ser titular pelo lado esquerdo. Os atacantes Weslley Patati e Max Silvera são as outras duas opções disponíveis no elenco.

Mais desfalques

Além de Soteldo, o lateral Dodô também é baixa no Santos. O jogador, que não entrou em campo diante do Cuiabá, segue com um desconforto no joelho esquerdo e não foi relacionado para o duelo com o Goiás.

A lista de desfalques do Peixe também conta com Alison (lesão no joelho esquerdo), Sandry (lesão no joelho esquerdo), Felipe Jonatan (lesão no joelho esquerdo), Alex Nascimento (fratura no tornozelo direito), Bruno Mezenga (dores musculares), Luan Dias (dores musculares), João Basso (lesão muscular na coxa esquerda), Dodi (suspenso) e Alfredo Morelos (lesão na panturrilha direita).