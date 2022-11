Lesão grave deve melar venda de Léo Natel, do Corinthians, a time português 

Jogador fraturou osso da perna e rompeu ligamento do tornozelo enquanto defendia o Casa Pia e ficará afastado dos gramados por até seis meses.

O atacante Léo Natel sofreu uma grave lesão em Portugal e teve de passar por cirurgia na última quinta-feira. Ele fraturou o perônio, um osso da perna, e rompeu o ligamento do tornozelo. Problema que o tirará de campo de quatro a seis meses e que deve melar a permanência em definitivo por lá.

Léo Natel está emprestado pelo Corinthians ao Casa Pia, clube da primeira divisão de Portugal. Com a lesão, ficará sem atuar até maio. O empréstimo, de um ano, é até setembro de 2023.

Caso cumprisse uma meta de partidas como titular, o clube português seria obrigado a comprá-lo por 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 6 milhões). A lesão deve atrapalhar o objetivo colocado em contrato e dificultar a permanência em definitivo de Léo Natel em Portugal.

Atualmente com 25 anos, Léo Natel chegou ao Corinthians em 2020, após deixar o São Paulo, e em 2021 foi emprestado ao Apoel, do Chipre. Ele retornou ao Parque São Jorge nesta temporada, mas acabou novamente emprestado por não estar nos planos do clube.

Seu contrato com o Corinthians vai até dezembro de 2024. A tendência é de que retorne ao Timão quando se recuperar da grave lesão.