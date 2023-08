Lesão faz Dudu receber atenção especial no Palmeiras antes das quartas de final da Libertadores 

Desfalque contra o Cruzeiro, atacante deve ser poupado até da partida contra o Cuiabá no fim de semana após sequência atuando no sacrifício por problema na panturrilha direita.

Dudu tem recebido cuidados especiais do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras nos últimos dias. Com uma lesão na panturrilha, o atacante vinha atuando no sacrifício e agora deve focar na recuperação total de olho nas quartas de final da Conmebol Libertadores.

A mudança de status no problema do atacante foi conhecida na justificativa dada pelo clube para os desfalques da partida contra o Cruzeiro, segunda-feira. O Palmeiras, que citava apenas “dores”, agora menciona o problema na panturrilha do jogador como lesão.

O atacante vem sofrendo com dores na panturrilha direita desde o empate contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no início de julho. Desde então, entrou em campo apenas em três dos oito jogos do Palmeiras.

“Dudu tem um problema, o Piquerez também tem, e nós temos que gerir. Temos 24 jogadores. O próprio Zé tentamos geri-lo, mas em certas alturas, sinto que ele não volta tão bem como saiu. Temos várias decisões que temos que tomar. Mas na minha forma de lidar, não há outra forma, é jogar sempre na força máxima. Ninguém chega ao topo de baixo do guarda-sol, tomando chope, tem que meter a mão na massa e suar. Eu não conheço outra forma”, disse Abel após a vitória sobre o Cruzeiro.

As atuações recentes de Dudu foram nos três jogos eliminatórios que o Palmeiras teve no período, um contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, e os dois diante do Atlético-MG, pelas oitavas de final da Libertadores.

O camisa 7 precisou fazer tratamento intensivo para estar em campo nos três jogos, atuando no sacrifício. No fim de semana, Dudu precisou fazer punção (retirada) de sangue após o líquido acabar se espalhando antes mesmo do jogo contra o Atlético-MG, no Allianz Parque.

Um dos principais pilares de Abel Ferreira, Dudu deve agora usar a semana sem jogos para acelerar o processo de recuperação da lesão. Por isso, a tendência é de que o atacante sequer seja relacionado para enfrentar o Cuiabá, sábado, fora de casa, na abertura do returno do Brasileirão.

A intenção é ter o atacante o mais próximo de suas condições ideais para a partida contra o Deportivo Pereira, no dia 23, na Colômbia, no jogo ida das quartas de final da Libertadores.

Dos 50 jogos do Palmeiras em 2023, Dudu esteve presente em 40, todos como titular, marcando três gols e dando seis assistências. Ao todo, são 441 jogos pelo Verdão e 11 títulos conquistados, atrás apenas de Ademir da Guia e Junqueira na galeria de maiores campeões da história do clube.

*Com informações do ge