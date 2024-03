Lesão de Maycon abre disputa no meio-campo do Corinthians; veja opções de António Oliveira 

Volante deve desfalcar o Timão na estreia da Copa Sul-Americana, no início de abril.

O técnico António Oliveira deve usar as próximas semanas para buscar um substituto para Maycon no meio de campo do Corinthians. O volante sofreu lesão no músculo retofemural da coxa direita e não tem prazo de retorno estipulado.

A tendência é de que Maycon não consiga se recuperar a tempo de entrar em campo na estreia do Timão na Copa Sul-Americana, marcada para o início de abril. A possibilidade de retorno é para a primeira rodada do Brasileirão, no fim de semana de 13 e 14 de abril.

Neste momento, o favorito para ocupar a vaga de Maycon é o jovem Breno Bidon. Com apenas dois jogos como profissional, o volante agradou nos minutos em que esteve em campo e deve receber mais oportunidades ao longo da temporada.

O principal concorrente de Bidon é Fausto Vera. O argentino, que ficou fora da partida contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil, por dores no tornozelo, deve estar totalmente recuperado até os próximos compromissos do Timão.

Paulinho é outro jogador que pode ser utilizado por António Oliveira. O experiente volante tem agradado muito ao treinador e vai ficar à disposição em abril, ainda sem uma data certa para o retorno.

Outra possibilidade, no entanto remota, é a utilização de Gabriel Moscardo. O meio-campista está na reta final da recuperação de cirurgia no pé esquerdo e pode voltar a atuar pelo clube, já que tem contrato de empréstimo até junho.

Enquanto aguarda a definição da data da estreia na Copa Sul-Americana, o Corinthians deve realizar dois amistosos nas próximas semanas. O primeiro deles será contra o Santos, na sexta-feira, na Vila Belmiro. A tendência é de que o Timão também encare o Cascavel, no Paraná.

*Com informações do ge