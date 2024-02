Leonardo Liébana assume como chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações 

Antes de desembarcar em Brasília/DF, o jornalista liderou departamentos de comunicação, como o da Prefeitura de Votuporanga e a Alesp; atualmente, integrava a equipe do deputado estadual Carlão Pignatari.

O jornalista votuporanguense Leonardo Liébana é o novo chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, em Brasília/DF. O profissional com grande bagagem, até o mês passado, estava na equipe de Comunicação do deputado estadual Carlão Pignatari.

Em sua trajetória, Leonardo Liébana, que atuou neste Diário, liderou departamentos de comunicação, como o da Prefeitura de Votuporanga e a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). No novo posto, ele terá a missão de comunicar as ações do ministério em todo o país. A principal tarefa será o projeto de internet nas escolas.

Nas redes sociais, o profissional publicou: “Às vezes a gente precisa de uma mudança de ciclos, precisa se reinventar. Começo uma nova etapa da minha vida profissional no comando da Assessoria de Comunicação do @mincominicacoes, aqui em Brasília. Só tenho a agradecer por todas as oportunidades que tive até aqui, em especial ao ministro @juscelinofilho pela confiança nesta nova fase e ao deputado @carlaopignatari pela minha passagem no Departamento de Comunicação da @assembleiasp. É mais um degrau na minha jornada profissional e que encaro com muita determinação, compromisso e entusiasmo.”