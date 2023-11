Léo Oliveira Filho dará nome a Sala de Imprensa da Arena Plínio Marin 

O Projeto de Lei que homenageia a memória de um dos ícones da imprensa esportiva votuporanguense é de autoria do vereador Mehde Meidão (União Brasil) e foi lido durante a 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal, nesta segunda-feira (13).

Foi apresentado e lido no Expediente, durante a 41ª Sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, desta segunda-feira (13/11), o Projeto de Lei Nº 123/2023, de autoria do vereador Mehde Meidão, que busca homenagear um dos maiores ícones do rádio e da imprensa esportiva votuporanguense, o saudoso Léo Oliveira Filho, falecido no início do ano. Na proposta, Meidão aponta a justa denominação da sala de imprensa da Arena Plínio Marin, onde ocorrem as apresentações de jogadores e entrevistas coletivas do Clube Atlético Votuporanguense como “Sala de Imprensa Léo Oliveira Filho”.

Durante a 41ª Sessão da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (13.nov), foi apresentado um projeto de grande significado cultural e esportivo. O vereador Mehde Meidão (União Brasil) propôs, através de Projeto de Lei, uma homenagem póstuma a um dos mais renomados nomes da imprensa esportiva votuporanguense, o saudoso Léo Oliveira Filho, falecido em março deste ano.

O projeto visa nomear a Sala de Imprensa da Arena Plínio Marin como “Sala de Imprensa Léo Oliveira Filho”. O espaço, crucial para a cobertura esportiva, é onde ocorrem as apresentações de jogadores e entrevistas coletivas do Clube Atlético Votuporanguense (CAV).

A proposta de Meidão busca não apenas homenagear Oliveira Filho, mas também preservar sua memória e contribuições significativas para o jornalismo esportivo de Votuporanga e região.

Agora, o texto segue para as comissões permanentes da Casa e deve ser colocado em breve para votação dos vereadores.

Trajetória de Léo Oliveira Filho – o ícone do rádio esportivo votuporanguense

Leonidio de Oliveira Filho (Léo de Oliveira Filho) nasceu em São José do Rio Preto/SP, em 14/11/1948, filho do Senhor Leonidio de OIiveira e da Senhora Maria Aparecida Campolim de Oliveira. Passou sua infância em Jaci/SP, onde sua mãe exercia a função de professora e seu pai farmacêutico.

Em meados de 1965 foi bolsista do Rotary, ficando por dois anos estudando nos Estados Unidos. Quando voltou, começou a trabalhar em uma rádio de Mirassol/SP, se destacando nas transmissões esportivas. Indicado pelo radialista Bordoni, amigo do Senhor Nelson Camargo, em 1967, ano de ouro da Associação Atlética Votuporanguense (AAV), foi contratado pela Rádio Clube de Votuporanga, por onde permaneceu por mais de 20 anos.

Trabalhou em outras emissoras de Votuporanga, Radio Cidade e Clube FM, narrando os jogos da Votuporanguense, que tanto amava. Atuante e participativo nas transmissões de tudo que se referia ao clube. Ficando muito conhecido e amado pelos torcedores, junto com seu amigo Claudio Craveiro, por suas particularidades nas transmissões.

Ainda na Rádio Clube fez um programa de grande audiência de música intitulado as 10 Mais Dos Estudantes, onde os alunos das escolas de Votuporanga e região faziam a programação das músicas, que, quando internacionais ele traduzia ao vivo.

Foi sócio da Escola Fisk de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. Por 10 anos atuou como professor no Anglo de Votuporanga aplicando o método. Nesse tempo, conheceu a sua esposa Neila Maria de Oliveira e dessa união nasceram os filhos Leonídio de Oliveira Neto e Lucas de Oliveira, nascendo também seu neto que tanto amava Leonídio Murari de Oliveira.

No dia 06 de março de 2023, veio a falecer, deixando sua família e um legado de amigos e admiradores.