LEO Clube de Votuporanga realiza Boi no Rolete em prol de entidades 

Evento com cardápio variado e música ao vivo ocorre no domingo (16), na sede do Lions Clube.

O LEO Clube de Votuporanga/SP promove no próximo domingo (16.out), a partir do meio-dia o 1º Boi no Rolete em prol de entidades assistenciais do município. O almoço com cardápio variado: cenoura e pepino no limão, salada verde, vinagrete, arroz branco, arroz carreteiro, mandioca, farofa, creme de milho e o boi no rolete; além das bebidas que serão comercializadas no local.

A animação do evento fica por conta de três shows: Bruno Vicente, Júnior e Amanda, e Henrique e Marcos.

“A expectativa para esse evento beneficente é fazer uma arrecadação grande, para trazer um auxílio ainda maior para as entidades do que aquela que o LEO Clube já vem fazendo. O LEO Clube é clube de jovens determinados, com vontade de agir, com opiniões, com um senso e uma singularidade própria em vontade de ajudar as pessoas. Então, estamos muito ansiosos por esse evento, animados, empolgadíssimos por que é o nosso primeiro boi no rolete, nosso primeiro evento de grande porte e assim, se Deus quiser e permitir estaremos todos juntos no próximo dia 16”, comentou João Vitor Ferrarez, presidente do LEO, ao Diário.

O convite para o evento que ocorre na sede do Lions Clube de Votuporanga, localizada na Rua Alfeu Sartori, 4017 – Jardim Botura, custa R$ 60,00 e pode ser adquirido no telefone (17) 99789-6544.