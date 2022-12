LEO Clube de Votuporanga distribui 1,2 mil ‘sacolinhas surpresas’ 

Grupo percorrerá a partir das 8h deste sábado, ruas dos bairros Monte Verde, Sonho Meu, São Cosme, Boa Vista, São João e Paineiras.

O LEO Clube de Votuporanga realiza mais uma ação social a partir das 8h, deste sábado (17.dez). Grupo distribuirá 1,2 mil ‘sacolinhas surpresas’ em bairros carentes de Votuporanga/SP.

Ao Diário de Votuporanga, João Vitor Ferrarez – presidente do LEO Clube, comentou a iniciativa: “Como presidente do clube tenho o prazer de dizer a todos que essa ação social só está acontecendo graças a ajuda de toda a população em nossos bazares, eventos e promoções desenvolvidas ao longo do ano.”

