Lendas: Tanabi Masters promove encontro de ex-jogadores do Tanabi Esporte Clube

O Masters é formado por ex-atletas e amantes do Índio da Noroeste.

O Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP, será palco de um grande encontro neste domingo, 05 de dezembro, que traz de volta ao gramado do Albertão os grandes ídolos do Tanabi Esporte Clube que fizeram história. O encontro irá trazer jogadores que passaram pelas décadas de 70, 80 e 90.

O grupo Tanabi Masters é formado por ex-atletas e amantes do Tanabi Esporte Clube

que se reúnem para partidas aos finais de semana e manter um bom relacionamento entre os amigos do futebol.

E para reviver os bons momentos, neste domingo um encontro irá reunir os grandes ídolos do clube como Mario Celso, Durval, Targa, Celinho, Mauro, Ataliba (Tatá), Brasinha, Ricardo Gato, Rogério, Baiano, Teco e Boiadeiro.

“É prazer para mim e para toda a diretoria do Tanabi Masters estar conseguindo

reunir grandes ídolos que fizeram a história do glorioso Tanabi Esporte Clube. Quem

viveu essa época é tempo de recordar e os mais novos de ter a oportunidade de ver quem

fez a história”, comenta Rogério Zaqueo, presidente do Tanabi Masters.

O encontro também terá um lado social, onde está solicitando a contribuição de um

brinquedo ou R$ 10 que serão entregues para a campanha Natal Solidário que no dia 19 de dezembro fará a entrega dos donativos. Evento tem início marcado para às 9h.