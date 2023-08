Lendas do Rock: 7º Concerto Unifev movimenta Centro de Convenções

Centenas de pessoas acompanharam os clássicos do rock internacional apresentados pela Camerata Villa-Lobos.

Na noite da última segunda-feira (31.jul), o 7º Concerto Unifev reuniu centenas de admiradores da música erudita e do bom e velho rock and roll no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Desde 2015, a Unifev e a Camerata Villa-Lobos se unem em parceria para a realização do evento.

Neste ano, o tema do concerto contemplou grandes clássicos do rock internacional, reproduzidos em um espetáculo com violino, flauta, violoncelo, contrabaixo e percussão. “Selecionamos um pouco do rock de cada década para agradar a todos os públicos. Bohemian Rhapsody (Queen) e Master of Puppets (Metallica), por exemplo, são clássicos que passam por várias gerações e não poderiam faltar nessa apresentação”, destaca Bruna Lima, musicista e idealizadora do projeto.

O concerto teve caráter beneficente, e as arrecadações serão destinadas para entidades assistenciais do município.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, “o evento é especial porque valoriza a música de qualidade, e precisamos disso. Já estamos na 7ª edição em parceria com a Camerata, um momento bastante oportuno, pois fizemos também a arrecadação de alimentos para ajudar entidades assistenciais. Uma via de mão dupla muito interessante e de ajuda ao próximo”.

A nova roupagem para o bom e velho rock and roll foi aprovada pelo público presente, conforme destaca o estudante Arthur Eduardo Alves Trevizan. “Esse som é muito nostálgico, e nós da geração 2000 curtimos bastante rock. Em Votuporanga as pessoas gostam mais do estilo sertanejo, então é muito bacana quando aparece um evento de rock. No ano passado estive aqui também assistindo à Camerata Villa-Lobos com os clássicos do cinema e foi muito legal, e a cada ano tem sido melhor”.