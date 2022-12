Lenda da seleção da Argentina, Zanetti equipara Messi a Maradona: “Mesmo nível” 

Ex-lateral defendeu a seleção em 142 partidas.

Independentemente do resultado da final da Copa do Mundo entre Argentina x França, neste domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail, Lionel Messi está no mesmo nível de Diego Maradona para os argentinos. Pelo menos esta é a visão de Javier Zanetti.

Lenda da seleção argentina com 142 jogos disputados, Zanetti valorizou o Mundial feito pelo craque da camisa 10, com quem atuou nas edições de 2007 e 2011 da Copa América. A entrevista foi concedida ao jornal “Olé”.

“Não vejo como uma liderança “Maradoniana” de Messi ou de como ele está interpretando diferente esse Mundial. É importante que consiga transmitir (liderança) para todos os companheiros. Leo (Messi) está no mesmo nível do Maradona, junto com ele. Esse julgamento não mudará em função do resultado da final”, disse.

A comparação entre Messi e Maradona ditou o tom da Argentina nos últimos anos, especialmente desde a Copa América de 2019. Há três anos no Brasil, o atual camisa 10 adotou um estilo mais crítico e passou usar os microfones para se posicionar, como Diego fazia.

Em campo, Messi se manteve no topo do futebol e aos 35 anos terá a segunda chance de sair campeão mundial pela Argentina. Em 2014, o craque e a seleção sul-americana ficaram com o vice-campeonato, após derrota para a Alemanha.

Agora, diante da França, Zanetti torce para que o resultado seja diferente, ainda mais por se tratar da despedida de Messi da Copa do Mundo. O camisa 10 já declarou que o Mundial do Catar será o último da carreira.

“Pela maneira de interpretar futebol, eu creio que querem ver Messi campeão. Tomara que isso aconteça, porque Lio merece, os garotos estão fazendo um grande esforço para chegarem neste momento, e espero que a Argentina possa levar a Copa do Mundo para o nosso país”, comentou.

Sob o comando de Messi, a Argentina tenta quebrar um jejum de 36 anos sem conquistas de Copa do Mundo e levantar o troféu mais cobiçado do futebol mundial.

A França também briga pelo tri, mas busca manter-se no topo, já que conquistou o Mundial da Rússia, há quatro anos, batendo a Croácia na decisão.

*Com informações do ge