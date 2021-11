Leilão em prol da Santa Casa será neste domingo, dia 28 

Organizado por voluntários e com entrada gratuita, evento presencial tem início às 11h, no Sindicato Rural de Votuporanga.

Domingo (28/11) é dia de levar toda a família para uma programação especial e totalmente do bem. A sétima edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga tem início às 11h, no Sindicato Rural de Votuporanga e aguarda um grande público.

A festa da solidariedade é organizada por voluntários, que não mediram esforços para a retomada do evento presencial. Toda a renda é direcionada para a manutenção do único Hospital que atende Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Adauto Mariola, representante da Comissão Organizadora, falou sobre o Leilão. “Estamos na reta final, finalizando os preparativos. Após um ano sem edição por conta da pandemia do Coronavírus, estamos felizes de retornar com o evento que beneficia milhares de pacientes e que demonstra o quanto que a população de Votuporanga e da região apoia a Instituição”, disse.

O Leilão de Gado já é tradicional, reunindo excelentes animais. “São aproximadamente 80 cabeças de gado, além de mais de 20 cavalos. Tudo com um preço especial e condições facilitadas no pagamento. Aproveitamos para agradecer os doadores, que são fundamentais para a aquisição destes animais”, contou.

E os lotes não param por aí. “Temos também mula de madeira para decoração, imagens de Nossa Senhora e muito mais, para todos os gostos”, complementou.

Tudo isso em um ambiente climatizado para sua família. “Convidamos a todos para almoçar conosco. Estaremos comercializando espetos, juntamente com farofa e salada, além de refrigerantes, água, suco e muito mais”, adiantou Mariola.

Sorteio do Fusca

A festa da solidariedade promete acontecer a tarde toda, com o grande sorteio da campanha “Meu Fuscão Verde” às 16h. Os números custam R$10 cada e dão chance de levar para a casa automóvel VW Fusca, modelo 1972, com motor 1.500 cilindradas. “Muitos cupons já foram comercializados para essa promoção. Mas, ainda quem não adquiriu o seu, pode comprar na hora, durante o Leilão. O nosso objetivo é salvar vidas”, destacou o diretor Marcelo Madrid. Vale lembrar que o automóvel foi doado por um casal votuporanguense e que preferiu o anonimato.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a todos. “É uma grande corrente de solidariedade e amor à nossa causa. Somos uma Instituição filantrópica, que tem no DNA o desafio de oferecer saúde de qualidade e humanizada para quem precisa. E nesta missão, não estamos sozinhos. Contamos com os voluntários, que se dedicam em realizar um grande evento, doadores e o público, que prestigia a edição. Nosso muito obrigado. Cada recurso será direcionado para a manutenção de nossos atendimentos”, concluiu.

O Leilão de Gado seguirá todos os protocolos de saúde contra Coronavírus, com uso de máscaras e álcool em gel à disposição de voluntários e público em geral.