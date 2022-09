Leilão de gado: 100% da renda para Santa Casa

Resultados dos eventos de 2021 possibilitaram a reforma da Pediatria e investimentos na ala F do Hospital; a edição deste ano em nosso município será realizada neste domingo (18).

Os Leilões de gado em prol da Santa Casa de Votuporanga são verdadeiros exemplos de organização, união e seriedade. A dedicação dos voluntários e a adesão de todas as comunidades garantem renda para o Hospital, que atende mais de 50 cidades do Noroeste paulista.

O resultado da 7ª edição realizada no município no ano passado e da campanha “Meu Fuscão Verde” – inclusive de leilões em cidades da região – possibilitou investimentos, inclusive, na estrutura física da Instituição: a nova Pediatria (ala D) e obras na ala F. “É muito gratificante ver o fruto de toda essa dedicação dos voluntários. Saber que todo o comprometimento possibilitou na melhoria do Hospital e foi revertido em benefício para os assistidos nos emociona. Sem dúvidas, é a consequência da união de todos, que somaram pensando em quem realmente precisa”, disse o diretor Adauto Mariola.

Por sua vez, o diretor Marcos Garcia agradeceu a participação de toda a comunidade de Votuporanga e região. “Não podemos deixar de mencionar o público, que sempre atende o chamado da nossa Santa Casa. Seja colaborando nos doando algum animal, verdura, objetos ou até mesmo almoçando conosco e arrematando lotes. Todo dinheiro arrecadado é destinado para o Hospital, em obras ou custeio de atendimentos”, complementou.

E a próxima edição do leilão de gado de Votuporanga será realizada neste domingo (18/9), a partir das 11h, no Sindicato Rural. “Não faltam motivos para participar. Convidamos a todos para estar conosco, nos ajudando a salvar vidas e prestigiar o trabalho dos voluntários que, incansavelmente, estão há meses preparando o evento. Será o domingo da união e solidariedade”, disse o provedor Dr. Roberto Biazi.

Pediatria

A Santa Casa fez a Nova Pediatria (ala D), investimento entregue em dezembro de 2021. A Instituição aprimorou toda estrutura existente da ala D, de quartos e banheiros.

A Nova Pediatria tem 14 leitos e recebeu pintura, iluminação, sinalização e equipamentos modernos. O posto de enfermagem também foi reformulado, uma vez que antes o espaço era dividido com os médicos. Uma sala de prescrição médica foi construída, juntamente com sala de chefia de enfermagem, roupeiro, expurgo, banheiro e copinha individualizados (antes esses espaços eram compartilhados com a Maternidade).

A Brinquedoteca também não ficou de fora do investimento. O espaço lúdico também ganhou destaque, com uma nova ambientação, proporcionando um local mais agradável e humanizado, além de auxiliar no processo de recuperação.

Dr. Biazi citou que a importância da obra. “Todos os locais do Hospital são importantes, mas a Pediatria nos toca e nos realiza muito. Ao adentrarmos na ala D, voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS), e podemos aferir que nada se distingue das melhores alas dos grandes hospitais do Brasil. Queremos com isso, salvar vidas e melhorar a saúde de nossa população”, enfatizou.

Ala F

E as obras não param na Santa Casa. Parte da reforma da Ala F também foi custeada com os leilões. Ao todo, são 16 quartos coletivos, totalizando 32 leitos (dois de isolamento).

Os pacientes serão os maiores beneficiados com a obra, devido à nova infraestrutura, que conta com um ambiente agradável, seguro e acolhedor, que auxiliará ainda mais no tratamento frente ao diagnóstico.

8º Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga