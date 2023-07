Leilão de Gado em prol da Santa Casa é neste domingo

Evento é realizado em Parisi, a partir das 11h, no salão paroquial; 100% da renda é para o Hospital.

Parisi convida toda a região para a sexta edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento é neste domingo (9.jul), com 100% da renda revertida para o Hospital votuporanguense.

O Leilão vai começar a partir das 11h no salão paroquial, na Rua Praça Nossa Senhora Aparecida, n° 222. São mais de 20 voluntários da equipe “Ajudar só faz bem”, que estão se dedicando na causa de salvar vidas! Afinal, o recurso arrecadado será utilizado em benefício de centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

No dia do Leilão serão vendidos porções de mandioca, pastel de carne e pizza, espetos e kafta, cerveja, refrigerante e água. O evento conta com a parceria da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Marli Donizete da Silva, presidente do Leilão e secretária municipal de Saúde, solicitou o apoio da comunidade para o Leilão. “A equipe “Ajudar só faz bem” tem a satisfação de convidar a população parisiana e cidades vizinhas para participarem do 6° Leilão de Gado em prol Santa Casa Votuporanga. Quero frisar a importância das doações, pois é através delas que conseguimos realizar o evento com colaboração do povo e arrecadar verbas extras para dar continuidade aos atendimentos do Hospital”, enfatizou.

Rosemir Lopes (Milão), do setor de Captação de Recursos, agradeceu o empenho da comissão. “São muitas pessoas dispostas a colaborar, que se dedicam na organização. Deixo meu agradecimento desde já, tudo é possível graças a eles”, disse.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, reforçou o convite para toda a comunidade. “Os leilões são importantes fontes de recursos para nossa Instituição e nos auxiliam na manutenção de nossos atendimentos. Não temos dúvidas de que a região participará conosco em mais um leilão em prol da Instituição. Vamos juntos salvar vidas”, finalizou.