Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga será em setembro

Doações já podem ser feitas para o evento, que é organizado pela comissão Amigos & Voluntários.

Foi dada a largada para a corrente do bem e da solidariedade. A Comissão Amigos & Voluntários já definiu a data da nona edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga: será no dia 24 de setembro, no Sindicato Rural de Votuporanga.

Os trabalhos já começaram para os preparativos. Tudo para garantir renda para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade, beneficiando milhares de pacientes.

Os voluntários estão solicitando doações para o evento. Os interessados em colaborar podem entrar em contato com Rosemir Lopes (Milão), do setor de Captação de Recursos, pelos telefones 17 3405-9133 ramal 2378 e 17 99779-9928. “Estamos aqui para ajudar a comissão no que for necessário. Qualquer contribuição faz a diferença e será bem-vinda. Queremos mobilizar a região”, afirmou Milão.

O Leilão é, sem dúvidas, uma importante fonte de recursos para a Instituição. Todo dinheiro arrecadado é destinado para investimentos e custeio do Hospital. Para se ter uma ideia, recentemente as alas D e F foram reformadas e mobiliadas com as receitas dos leilões e eventos beneficentes realizados em Votuporanga e região.

O diretor Marcos Garcia enalteceu o empenho da Comissão Amigos & Voluntários. “São pessoas muito comprometidas com a nossa causa, que participam da organização por meses, em prol de arrecadar doações, contratar fornecedores e parceiros. É um trabalho voluntário que nos enche de inspiração em seguirmos fazendo o nosso melhor. Agradecemos cada um por todos estes anos de Leilão e por tornarem cada edição única”, ressaltou.

Adauto Mariola, também diretor, convidou a todos para participar. “A Santa Casa é uma Instituição que tem, em seu DNA, a solidariedade e a participação da comunidade. Pedimos encarecidamente que a população colabore com o Leilão, doando animais, móveis e demais que seu coração se alegrar em doar. Tudo será utilizado para a manutenção dos nossos atendimentos, com qualidade e humanização. Deus ama quem doa com alegria”, finalizou.