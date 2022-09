Leilão de Gado é realizado neste domingo

Evento em prol da Santa Casa acontece no Sindicato Rural, a partir das 11h; entrada é gratuita.

Neste domingo (18.set), Votuporanga tem encontro marcado no Sindicato Rural. A Comissão de Voluntários realiza a oitava edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga, a partir das 11h.

É a oportunidade de reunir amigos, celebrar o amor ao próximo, solidariedade e, de quebra, salvar vidas. Toda a renda do evento é destinada para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste ano, serão dezenas de cabeças de animais como gado e equinos, além de diversos outros itens. “Além do tradicional leilão de gado, investimos em muitas atrações para todos os gostos. A ideia foi promover variedade de ofertas, para atrair participantes e conquistar renda para o Hospital”, disse o diretor Adauto Mariola.

Adauto contou que no local haverá uma praça de alimentação. “Teremos espetos de carne e saladas, além de comercializarmos refrigerantes, água e cervejas. Venham almoçar conosco neste dia tão especial e prestigiar nossa Santa Casa”, convidou.

O diretor Marcos Garcia destacou a importância do leilão. “O Hospital é uma Instituição sem fins lucrativos e que precisa do apoio de todos para a manutenção dos atendimentos. O evento é organizado pela comunidade, que se une em prol da Santa Casa. Contamos com vocês para salvar vidas”, complementou.

O provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi, ressaltou a importância do leilão. “Quero deixar meu agradecimento a todos os voluntários. São cidadãos do bem, dedicados de forma integral neste evento. A Santa Casa necessita destas ações, para manter a qualidade dos serviços do Sistema Único do Saúde. Nossa demanda é grande e os recursos arrecadados beneficiam milhares de pacientes”, afirmou.

8º Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga