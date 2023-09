Leilão de Gado de Votuporanga em prol da Santa Casa arrecada R$403.142,62 

A Comissão Amigos & Voluntários divulgou o balanço oficial da festa realizada no último domingo (24.set) no Sindicato Rural.

Foi surreal! A nona edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga ficou marcada na história do Hospital. O evento, realizado no último domingo (24.set) no Sindicato Rural, coroou a solidariedade e apoio da população, alcançando excelentes resultados financeiros.

A Comissão Amigos & Voluntários divulgou o balanço oficial da festa. Foram arrecadados R$403.142,62, que serão revertidos em melhorias na Instituição para melhor atender os pacientes.

O diretor Marcos Garcia destacou a importância do Leilão para a Instituição. “Para nós, é mais do que apenas um evento tradicional. É um exemplo vívido de como nossa comunidade se une em prol de uma causa nobre, demonstrando solidariedade e empatia por aqueles que mais precisam. Este ano, o Leilão foi ainda mais especial”, disse.

Rosemir Lopes, responsável pela Captação de Recursos do Hospital, agradeceu todos os envolvidos. “Votuporanga tem no DNA a solidariedade. São centenas de pessoas voluntárias que se dedicam à nossa causa com muito carinho e consideração pela Instituição. Pessoas que doam os animais, que trabalham no Leilão, fornecem equipamentos e até mesmo o público que comparece para nos prestigiar. Esse resultado é fruto da união”, complementou.

Foram mais de 100 lotes arrematados, entre animais e diversos itens doados pela comunidade. Além disso, foram comercializados espetos, pães com carne, bebidas em geral. Tudo com renda para o Hospital.

Destaque para a leitoa do catador de reciclável Zé da Lenha que, em um áudio inspirador, falou sobre doação e amor ao próximo. “A união da população é que faz crescer uma cidade, um Hospital do tamanho da Santa Casa. O que eu fiz (doar a leitoa), fiz com amor, com carinho e se pudesse doar mais, eu faria. A Santa Casa, entre começar lá do porteiro até o maiorzão lá de cima, o provedor, são tudo uma família. E isso é muito importante para Votuporanga”, disse.

O também diretor Adauto Mariola enfatizou o quanto Zé da Lenha reforçou o sentimento de generosidade. “Foi um nobre gesto, que nos emocionou. Seu José nos procurou para doar a leitoa. Optamos por devolver o animal. Uma forma de agradecer pela colaboração. Ele é um exemplo para todos nós e, sem dúvidas, contagiou a todos com sua bondade e simplicidade”, afirmou.

O dinheiro será utilizado para melhorias na estrutura e compra de equipamentos. “O Leilão de Gado foi um verdadeiro triunfo da solidariedade e do espírito comunitário. A Santa Casa agradeceu o apoio que nossa comunidade deposita em nós. Continuaremos a trabalhar incansavelmente para honrar essa confiança, proporcionando serviços de saúde excepcionais e promovendo o bem-estar de todos”, enfatizou o provedor Amaro Rodero.

“Em nome de todos da Santa Casa, gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a cada pessoa, família, empresa e organização que contribuiu para o sucesso do Leilão. Com o apoio de nossa comunidade, estamos mais determinados do que nunca a continuar nossa missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de cada um de nós”, finalizou.