Leilão de Gado arrecada R$213,4 mil para Santa Casa 

Evento realizado pela Comissão de Voluntários no último domingo (18) teve 100% da renda para o Hospital.

A oitava edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga foi um sucesso. O evento, realizado pela Comissão de Voluntários, cumpriu seu objetivo de angariar recursos para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

A Comissão finalizou o balanço e apresentou o resultado para Instituição. O Leilão arrecadou R$213.441,55; lucro que será destinado integralmente para a Santa Casa, auxiliando na manutenção dos atendimentos.

O evento foi realizado no último domingo (18.set), no Sindicato Rural. O público de Votuporanga e região prestigiou a ação, que contou com show ao vivo, praça de alimentação e diversos lotes de animais e objetos variados.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu todos os envolvidos. “Nosso trabalho é ininterrupto, oferecemos acesso à saúde para a maioria dos votuporanguenses. Mas também temos uma dimensão maior, atendendo mais de 50 cidades em média e alta complexidades, para população que supera 500 mil habitantes”, destacou.

Ele frisou que todo recurso será utilizado em prol dos pacientes. “Com eventos do ano passado, entregamos uma nova Pediatria e estamos finalizando a nova ala F. São investimentos que, só foram possíveis graças à união e dedicação de voluntários de Votuporanga e região. Nosso muito obrigado a todos”, complementou.