Leilão de Américo de Campos para Santa Casa é neste domingo 

Evento será no Recinto de Exposições José Catalano, a partir das 11h; toda a região está convidada para prestigiar.

A estrutura já está montada no Recinto de Exposições José Catalano, em Américo de Campos. A sétima edição do Leilão de Gado, com 100% da renda para a Santa Casa de Votuporanga, acontece neste domingo (4.jun), a partir das 11h.

O evento já é tradicional e reúne grande público graças ao empenho e dedicação dos voluntários. Neste ano, aproximadamente 40 integrantes da comissão organizadora estão envolvidos na iniciativa, que tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital votuporanguense, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste.

No que depender da comissão, o resultado é para lá de positivo. São mais de dois meses buscando doações e parceiros para o leilão beneficente, que totalizaram em 75 cabeças incluindo gado e equinos, além de 60 brindes diversos.

Tudo para beneficiar os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Antonio Perereca e Osvaldinho Caires estão à frente da organização, que conta ainda com o apoio da Prefeitura e do padre.

Perereca falou de sua satisfação em promover mais um leilão. “É muito gratificante fazer parte deste grande movimento. Sabemos da qualidade do atendimento do Hospital e ver todo mundo contribuindo, seja com lotes ou até mesmo com trabalho, nos deixa emocionados. Esperamos que o público compareça para essa grande festa”, disse.

Durante o evento, serão comercializados espetos e bebidas, que também têm renda para a Santa Casa. “Traga sua família para almoçar conosco e arrematar lotes. Teremos itens para todos os gostos”, complementou.

Rosemir Lopes (Milão), do setor de Captação de Recursos, destacou a solidariedade de Américo de Campos. “Acompanhamos todos os preparativos e também as reuniões que antecedem o Leilão. É uma comissão muito dedicada, que não mede esforços em prol da nossa Instituição. O público sente todo esse trabalho e o resultado é sempre muito positivo’, disse.

O provedor Amaro Rodero agradeceu a comissão organizadora. “Américo de Campos é exemplo. O leilão reúne grande público, dezenas de lotes, conquistando recursos para nosso Hospital. Mais do que financeiramente, eles nos incentivam em nossa missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós. Agradecemos desde já e esperamos toda a região para essa grande festa do bem”, finalizou.