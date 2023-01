Leila diz que Palmeiras vai repor saídas e justifica falta de reforços até agora: “Não sou irresponsável” 

Presidente falou especialmente sobre a saída de Danilo para o Nottingham Forest.

Leila Pereira justificou a falta de reforços do Palmeiras até agora. Com as saídas dos titulares Danilo e Gustavo Scarpa para o Nottingham Forest, da Inglaterra, a presidente afirmou que o clube vai buscar reposições, mas não será irresponsável.

“O Palmeiras vendeu muito bem, mas vou comprar quando for necessário. E será o jogador que nossa comissão técnica decidir ser aquele nome. Não vou gastar dinheiro do Palmeiras para que atenda o torcedor, que com toda a clareza quer cada vez mais contratações. Mas na hora que a conta vem, reclama que o clube está com problema de caixa”, afirmou.

“Eu não sou irresponsável. Vou comprar o que nossa comissão técnica definir que é o melhor para o Palmeiras. O torcedor vê as vendas, e detalhe, como toda venda, o pagamento não é à vista. É parcelado. Não vai entrar todo o valor, e o Palmeiras tem percentual do jogador, não é a totalidade que vem para o clube. Só vou comprar o que for bom para o Palmeiras”, completou.

Para o lugar de Scarpa, o Verdão já tinha contratado na temporada passada Bruno Tabata, que ainda não deslanchou. O Palmeiras agora pensa em um volante para o lugar de Danilo e avalia nomes como Jean Lucas e Matheus Henrique.

Neste começo de ano, o Verdão vai receber parcelas das vendas de Endrick e do próprio Danilo, mas não usará todo o valor para buscar contratações.

Abel Ferreira declarou no sábado, após a estreia no Paulistão, que será preciso um reforço no meio-campo, só que além de contratações, o Palmeiras tem valores a pagar de negociações anteriores.

É o caso de Piquerez. O Peñarol cobrou na Fifa uma parcela atrasada na compra do lateral-esquerdo, o Verdão tentou negociá-la, e os uruguaios não aceitaram. O clube agora se prepara para fazer o pagamento do débito nas próximas semanas.

Próximo compromisso

O Verdão entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP.