Leila banca viagem, e Palmeiras prevê economia de R$ 1,2 milhão em voo para a Colômbia 

Com avião próprio ainda sem autorização para voos comerciais, presidente vai custear o deslocamento de Guarulhos até Pereira, local da partida pelas quartas da Libertadores.

O Palmeiras projeta uma importante economia na viagem até Pereira, na Colômbia, para a partida contra o Deportivo Pereira, no dia 23 de agosto, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.

O clube pediu orçamentos para diferentes companhias aéreas para entender as melhores opções para o deslocamento. O custo da viagem para Pereira seria em torno de R$ 1,2 milhão, oferta da única empresa interessada no fretamento para a cidade colombiana.

A empresa que topou a viagem ofereceu uma aeronave com apenas 50 lugares, impedindo a acomodação de toda a delegação do Palmeiras. O avião comprado por Leila Pereira, por exemplo, tem capacidade para 96 tripulantes.

Outra alternativa oferecida por uma companhia aérea ao Palmeiras seria um voo de São Paulo até Cali, cidade distante cerca de 220 quilômetros de Pereira. Com isso, a delegação palmeirense teria de viajar mais de três horas de ônibus até o local da partida.

Com a falta de opções viáveis, o Palmeiras optou por usar o avião comprado pela presidente Leila Pereira para a viagem. A delegação sairá de Guarulhos, na segunda-feira, em voo direto até Pereira, sem escalas e com duração prevista de seis horas.

Como a empresa criada por Leila Pereira para o fretamento de voos ainda não tem licença para operar comercialmente, a presidente vai arcar com todos os custos da viagem para a Colômbia, incluindo as taxas aeroportuárias.

A viagem será a terceira do Palmeiras na aeronave comprada por Leila. A “estreia” do avião foi no trajeto entre Sorocaba e Rio de Janeiro para a partida contra o Fluminense, no Maracanã, válida pelo Brasileirão. O grupo irá a Cuiabá, para o jogo de sábado, pelo Brasileirão, também no avião da Placar.

