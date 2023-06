Lei Paulo Gustavo: Secretaria da Cultura e Turismo fará audiência pública no dia 12 de junho

Audiência é voltada para toda a classe artística e sociedade civil interessada; a partir dela sairá o Plano de Ação para elaboração dos editais.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo, realizará audiência pública para discutir sobre a Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) no dia 12 de junho, às 17h30, no Cinema Cultural do Parque da Cultura. A audiência é voltada para toda a classe artística e sociedade civil interessada no assunto e a partir dela sairá o Plano de Ação para elaboração dos editais, com base na lei e nos recursos federais que Votuporanga receberá.

A previsão é de que Votuporanga receba R$ 815 mil para aplicar nas seguintes áreas: apoio à produção audiovisual; apoio a salas de cinema; capacitação, formação e qualificação no audiovisual; apoio a cineclubes, festivais e mostras; e apoio às demais áreas da cultura que não se enquadram em audiovisual.

Esta é mais uma etapa para viabilizar a aplicação da Lei Federal Paulo Gustavo em Votuporanga. Em abril, a Secretaria da Cultura e Turismo havia aberto Consulta Pública para identificar as necessidades de aplicação dos recursos provenientes da Lei, aberta também a qualquer pessoa interessada.

A Lei Paulo Gustavo foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, além de homenagear o ator que faleceu em decorrência da doença em maio de 2021. “A intenção é mapearmos as necessidades de acordo com as áreas de abrangência da Lei Paulo Gustavo para avançarmos ainda mais no incentivo à cultura local”, explicou a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

A realização da audiência pública conta com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail cultura@votuporanga.sp.gov.br ou pelo telefone (17) 3405-9670, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.