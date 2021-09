Lei Emergencial Aldir Blanc 2021: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga divulga edital do Estado

Prazo para inscrições termina dia 28 de setembro; detalhes podem ser consultados no edital.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, divulga edital do programa “ProAC Expresso Lei Aldir Blanc 2021” que segue com inscrições através do link https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-lab-2021/ até às 23h59 do dia 28 de setembro. Neste mesmo endereço pode ser acessado o edital com todas as informações.

As modalidades abertas para inscrições são para os seguintes projetos artísticos: Música: Artistas, Orquestras, Bandas, Fanfarras, Corais e Grupos Sinfônicos; Teatro: Produção, Grupos, Companhias e Corpos Estáveis; Dança: Grupos, Companhias e Corpos Estáveis; Circo: Grupos, Companhia e Circos de Lona; Audiovisual: Produtoras e Diretores; Literatura: Autores; Artes Visuais: Artistas; e Pontos de Cultura.

O Secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, anunciou o valor de R$ 18 milhões em prêmios, sendo 50% desse valor, para o interior paulista. As edições 2021 dos programas de fomento ProAC Expresso Editais, ProAC Expresso Direto e Juntos pela Cultura somam R$ 182 milhões com aportes superiores aos de 2020 e novas linhas e o ProAC Lei Aldir Blanci – LAB 2021 conta com R$ 18 milhões em 11 linhas de prêmios.

Lei Emergencial Aldir Blanc

Tem como finalidade dispor sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Para mais informações, a Secretaria da Cultura e Turismo está localizada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112, bairro Jardim Alvorada (Parque da Cultura) e o telefone é o (17) 3405-9670.