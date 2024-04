Lei Aldir Blanc: Secretaria da Cultura abre Consulta Pública e fará audiência na segunda-feira 

Votuporanga recebeu recursos para desenvolver ações públicas por meio de editais, subsídios, aquisições de bens culturais, obras, reformas e manutenção de espaços.

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga abriu uma consulta pública para receber as contribuições e ouvir a comunidade sobre sugestões de ações culturais de uma maneira geral. A intenção é abrir novos editais de financiamento à cultura com incentivos federais vindos da PNAB 2024 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura. A consulta pública está disponível no site da Prefeitura e pode ser preenchida por qualquer pessoa interessada no assunto até o dia 12 de maio.

Votuporanga recebeu o valor de R$ 691.107,49 para desenvolver ações públicas por meio de editais, subsídios, aquisições de bens culturais, obras, reformas e manutenção de espaços. Desta forma, as ações serão discutidas e construídas mediante participação popular.

“Para decidirmos quais ações serão desenvolvidas contamos com a ajuda de toda a população de Votuporanga, inclusive da classe artística, que devem propor neste formulário as ações que considerem prioritárias em nossa cidade”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga pelo telefone (17) 3405-9670 ou e-mail cultura@votuporanga.sp.gov.br.

Audiência Pública

Uma outra forma de oferecer oportunidades para a população participar do planejamento dessas ações será por meio de audiência pública. Na segunda-feira (29.abr), a Secretaria da Cultura e Turismo realizará audiência presencial, às 18h30, no Parque da Cultura. Qualquer pessoa interessada no assunto pode participar, basta comparecer ao local, minutos antes do início.