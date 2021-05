Leclerc bate, mas conquista pole position em Mônaco

Bandeiras vermelhas interromperam a qualificação após a batida.

Charles Leclerc, da Ferrari, sofreu uma batida mas ainda assim conquistou em casa a pole position para o Grande Prêmio de Mônaco neste sábado (22), com os rivais incapazes de superar seu tempo depois que bandeiras vermelhas interromperam a qualificação para a emblemática corrida da Fórmula 1. O piloto de 23 anos colidiu com as barreiras faltando 18 segundos para o final da sessão e enfrenta uma espera ansiosa para ver se o carro danificado pode ser consertado sem incorrer em penalidades do grid.

“Com a colisão, não sei por onde vou começar amanhã”, disse Leclerc.

“Não estou me sentindo bem agora, estou apenas esperando que os mecânicos abram a caixa de câmbio.”

Jump onboard with @Charles_Leclerc for the lap that put him on pole for his home Grand Prix 🎥#MonacoGP 🇲🇨 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/Sa1YjPBINO — Formula 1 (@F1) May 22, 2021