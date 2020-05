LBV ameniza impactos da Covid-19 entregando cestas

São José do Rio Preto/SP – Desde o início da pandemia a Legião da Boa Vontade (LBV) está entregando cestas de alimentos não perecíveis e kits de limpeza e higiene à milhares de famílias brasileiras de baixa renda, que sofrem com os efeitos socioeconômicos causados pelo momento de isolamento social. Além de amparar as famílias atendidas diariamente em seus serviços e programas socioeducacionais, juntamente com organizações parceiras a LBV também está auxiliando famílias que se encontram em risco alimentar.

Talita Correa Soares, assistente social da LBV conta como é feito está sendo realizado o trabalho nesse momento de pandemia:

“A Legião da Boa Vontade está atuando por meio da Campanha – LBV SOS Calamidades, atendendo e amparando em caráter emergencial famílias inseridas nos serviços e Programas Socioeducacionais da LBV. Famílias essas que, se encontram em situação de risco social e alimentar em decorrência do avanço e das consequências geradas pela Pandemia do Covid-19. Estamos em contato com essas famílias constantemente para efetivação do acompanhamento e conhecimento da realidade social familiar, para que seja possível a intervenção. Em paralelo a ação se estendo a Instituições parceiras beneficiando as famílias atendidas.

Acreditamos que esse é o momento de união e compaixão para o enfrentamento coletivo. Em um dos Pensamentos do Presidente da LBV, José de Paiva Netto, diz que a Caridade é a ação realizadora permanente, nascida do Sentimento de Solidariedade do ser humano. Por isso a doação e contribuição de todos é fundamental”.

A atendida pela LBV Sebastiana Pires ao receber a cesta de alimentos e o kit de limpeza destaca a importância da doação neste momento: “Estou muito feliz por ter chegado numa boa hora, porque com a situação que eu me encontro, com duas netas em casa, vai me ajudar muito, eu agradeço, estou muito feliz por isso!”

Na manhã desta quarta-feira, 13, uma equipe de voluntários da Legião da Boa Vontade (LBV) esteve na Secretaria de Assistência Social do município de Onda Verde/SP, para levar a doação de cestas que serão entregues à 75 famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus, assistidas pelo Órgão.

Camila Nayara Oliveira Pontes Sacomano, secretária da Secretaria de Assistência Social de Onda Verde/SP, destacou a importância da parceria: “Em nome de toda equipe, de nossos usuários e nossas famílias assistidas aqui, quero agradecer a LBV pela iniciativa, sair de São José do Rio Preto/SP, e olhar para nossa cidade que é tão pequena, mas que carece tanto desse apoio. Sabemos que o mundo inteiro está em crise, impossibilitado de correr atrás do pão de cada dia e esse olhar, essa iniciativa da LBV, veio ser de grande valia para as famílias, essa parceria fez toda diferença, pode ter certeza. Que Deus abençoe a LBV e que ela possa atender milhares de famílias. Muito obrigada!”

Dona Vera Lúcia Batista, assistida pela Secretaria de Assistência Social de Onda Verde, ao receber a cesta, ela se emociona contando sobre a dificuldade vivenciada nesse momento de isolamento social e relata o que a cesta significa: “Para mim é muita coisa, porque a gente é pobre, moro em nove pessoas na minha casa, minha filha não pôde mais trabalhar, para cuidar do pai que faz hemodiálise. Nesse momento não podemos sair de casa, só sai por necessidade, não tem quem faça pela gente, dependemos muito de vocês, da Assistência Social, dessa cesta que agradeço de coração. Eu agradeço muito aos colaboradores, porque a gente precisa e não temos condições de comprar, dependemos muito de todos, obrigada de coração!”.

Neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade continua com seu trabalho no apoio às populações mais vulneráveis! Para que milhares de pessoas e famílias não passem fome, a LBV conta com sua ajuda. Para colaborar basta acessar o site www.lbv.org. O resultado das doações pode ser conferido no endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

Em São José do Rio Preto/SP, a LBV está localizada na Rua Dom Pedro l, 2776, Jd Canaã. Para outras informações o telefone é (17) 3235-1811