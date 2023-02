Lázaro destaca força para buscar empate no Dérbi: “Virtude de um Corinthians que está encorpando” 

Técnico elogia Giuliano, explica mudança no time titular e motivo para ter feito poucas alterações.

Técnico do Corinthians, Fernando Lázaro deixou a Neo Química Arena satisfeito com o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, em clássico bem disputado na noite desta quinta-feira (16.fev), pela nona rodada do Campeonato Paulista. Para ele, o sentimento é de que o time poderia ter vencido.

O Dérbi, porém, não foi fácil. Pelo contrário. O Timão até saiu na frente com Róger Guedes, mas levou a virada com gols de Rony e só então conseguiu empatar novamente com Gil. Buscar o resultado, para o técnico, é sinal de que a equipe está equilibrada e se encorpando.

“Concordo que o time tem mostrado consistência que não é simples. No final do primeiro tempo toma gol, depois toma um segundo gol… Tinha tudo para desequilibrar. Isso é uma virtude do time que está se encorpando e se entendendo e tem clareza de como vai buscar a vitória. Sempre lamentamos empatar. Fizemos por merecer, tivemos possibilidade de vitória. Efetividade traduz o placar. Sentimento de que poderíamos ter saído com a vitória, dominamos, depois saímos da adversidade”, resumiu.

Lázaro também explicou as mudanças e escolhas que fez para o time ao longo do jogo. Primeiro, começou dizendo por que tirou Adson no intervalo para a entrada de Romero.

“Campo que não permitia condução e troca de passes curtos por dentro e por isso trocamos o Adson, não estava sendo favorável. Tipo de jogo que pedia Romero, que poderia ser mais agudo e ter mais disputa pelo lado. Disputa nas bolas pelo alto. O início do segundo tempo oscilando, time se ajustando, toma gol na bola parada, precisa abrir e buscar o resultado.”

“Seguimos no jogo, rival entrosado e que joga na transição. Seguimos lutando, equilibrando o jogo e merecidamente chegou ao resultado de empate e no contexto geral esteve bem. Fez um jogo para parabenizar atletas pelo que produziram em campo. No jogo jogado estivemos bem”, detalhou.

O treinador também encheu Giuliano de elogios. O camisa 20 foi escolhido para ser titular do meio-campo no jogo, atuando como um segundo volante, e fez grande partida, com uma precisão de 90% na troca de passes.

“O Giuliano fazendo a função de segundo homem do meio, fazendo muito bem. Defensivamente tem leitura, percepção e ocupação de espaços muito inteligente. E com a bola te dá circulação e construção de jogo. Foram esses os motivos. Entrou contra o Guarani, contra o Botafogo-SP iniciou dessa forma. Agrega nos dois momentos do jogo. Tem conseguido se ajustar dentro de um sistema que, compacto, permite a participação dele dessa forma”, encerrou.

Próximo compromisso

O Corinthians enfrenta o Mirassol no próximo domingo, às 18h30, novamente na Neo Química Arena, em jogo válido pela 10ª rodada do Paulistão.