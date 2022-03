Laudo aponta que mulher presa por matar personal trainer a facadas é inimputável

Com o diagnóstico, Sidileide Normanha da Paixão Santos é considerada inimputável – pessoa que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, é incapaz de entender o caráter ilícito do fato, sendo assim, não pode ser responsabilizada pelo crime, mas pode sofrer medidas de segurança, como internação.

O assassinato foi registrado no dia 12 de agosto de 2020, em São José do Rio Preto/SP. A vítima foi esfaqueada no pescoço, tórax, coxas, braços e mãos.