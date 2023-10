Lauana Prado fará show pela primeira vez em Votuporanga 

Potência feminina no sertanejo é confirmada no line-up da primeira edição do Play Votu Festival.

Pela primeira vez em Votuporanga, a cantora Lauana Prado é uma das atrações confirmadas para o Play Votu Festival 2024, que será realizado do dia 10 a 12 de fevereiro. O anúncio da potência feminina, que inclusive teve o projeto “Raiz” indicado ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, foi feito pelos organizadores do festival na tarde desta quinta-feira (5.out).

A grade artística do Play Votu Festival conta com Inimigos da HP, Babado Novo, Dubdogz e Guilherme & Benuto. Os empresários e organizadores do festival são: Bruno Viviani, Claudio Peralti, Duno Beleza, Eric Ota, Lucas Moreti, Lucas Moreti Filho e Rodrigo Beleza.

Com mais de 17 anos de carreira, Lauana Prado se apresenta em todo o Brasil inspirada no último trabalho que é o audiovisual, “Ao Vivo em Brasília”, lançado este ano. A cantora fez show recentemente no palco principal da Festa de Peão de Barretos e se prepara para viajar o país afora com o projeto “Raiz”, que traz regravações de sucessos da música brasileira com o toque da artista e compositora.

Cantando seus grandes hits com irreverência e personalidade, Lauana Prado é um dos principais nomes da música sertaneja da atualidade. A cantora já emplacou sucessos como “Cobaia”, “Zap”, “Wisky Vagabundo”, “Chorada”, “Beijo Fuleiro” e a canção “Desandei”, que conta com a participação especial da dupla sertaneja e atração do Play Votu Festival, Guilherme & Benuto.

“Cada vez mais as mulheres vêm ganhando espaço e notoriedade no cenário musical sertanejo. Por isso, fizemos questão de homenagear todas essas vozes femininas em nosso festival, com a apresentação da cantora Lauana Prado”, disse Duno Beleza, um dos organizadores.

Já o organizador Lucas Moreti Filho falou da expectativa por ser o primeiro show da cantora em Votuporanga. “É uma responsabilidade gigantesca porque ela vai representar todas essas mulheres que estão fazendo história na música sertaneja. Temos certeza que a sua apresentação vai agradar os foliões pelo repertório e animação”, afirmou.

Os convites do Play Votu Festival estão no 1º lote, sendo que a virada será realizada no dia 20 de outubro. Para a Pista Open Bar o valor é de R$ 350 e o camarote Open Bar e Open Food custa R$ 600. No site playvotufestival.com.br, por meio da Guichê Web e Banca do Ingresso, é possível comprar em 10x sem juros (com a taxa de conveniência do site) ou em 4x no boleto bancário pela Guichê Web.