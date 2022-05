Lateral Danilo é cortado da seleção brasileira de amistosos na Ásia 

Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão na preparação para a Copa do Mundo do Catar.

O lateral-direito Danilo não vai conseguir se apresentar para a seleção brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, que serão disputados em 2 e 6 de junho respectivamente. Para o lugar dele, o técnico Tite ainda vai decidir o próximo convocado.

Ausente das últimas duas partidas da Juventus, Danilo vinha sentindo dores na sola do pé há mais de um mês. Ele fez tratamento intensivo nos últimos dias para evitar o corte, mas não conseguiu se recuperar a tempo.

O último jogador convocado por Tite para a lateral, que disputa lugar na Copa, é Emerson Royal, do Tottenham, da Inglaterra.

A situação do lateral-direito era monitorada de perto pelo médico Rodrigo Lasmar e o preparador físico Fábio Mahseredjian, que integram a comissão técnica da Seleção. A comissão técnica ainda aguardou até os últimos instantes para contar com o jogador, titular durante toda as Eliminatórias.

Atualmente com 30 anos, Danilo se consolidou como titular da Seleção neste ciclo de Copa. Ele foi o terceiro atleta que mais disputou partidas das últimas Eliminatórias (13), atrás somente de Marquinhos e Lucas Paquetá (14).

Além de Danilo, o técnico Tite já tinha convocado o lateral-direito Daniel Alves, do Barcelona, para estes dois amistosos.

Os atletas convocados começam a se apresentar à Seleção nesta quinta-feira (26.mai), em Seul, com exceção dos finalistas da Liga dos Campeões, que chegarão entre domingo e segunda-feira.

Confira os jogadores convocados por Tite para os amistosos do Brasil:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Daniel Alves (Barcelona) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Bragantino), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutlinho (Aston Villa)

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Júnior (Real Madrid)

*Com informações do ge