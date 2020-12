Lanchopão é beneficiado pelo programa #GPcomVC

O tradicional restaurante de Votuporanga foi contemplado pelo Grupo Petrópolis num projeto de soluções de auxílio a bares e restaurantes.

Há mais de 39 anos na cidade o restaurante Lanchopão passará por uma reforma em sua fachada, receberá novos cardápios e jogos de mesa, e, ainda, pagamento de aluguel e das contas de luz, por 6 meses. O programa bancado pelo Grupo Petrópolis tem a intenção de fidelizar seus clientes com apoio para que os estabelecimentos mantenham seus negócios em plena atividade,

O programa #GPcomVC, do Grupo Petrópolis, confirmou o apoio com o Lanchopão por ser um dos mais frequentados e conhecidos de Votuporanga. Eliana Cassandre, Head de Marketing do Grupo Petrópolis explicou a escolha: “Quem nunca lanchou após uma festa, apreciou uma boa comida ou tomou uma cerveja gelada no Lanchopão? Este é um dos restaurantes mais clássicos de Votuporanga e que funciona há mais de 39 anos na cidade. O princípio básico do nosso programa é auxiliar pessoas que estão enfrentando os efeitos da pandemia”, explica.

Ao todo, o programa #GPcomVC, lançado no mês de setembro pelo Grupo Petrópolis, tem apoiado mais de 40 mil estabelecimentos por todo o Brasil. São 40 milhões de reais investidos na recuperação responsável do setor de bares e restaurantes. O Lanchopão será reinaugurado nessa sexta, 11 de dezembro