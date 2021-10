Lançamento da Campanha Leão Amigo reúne lideranças locais

Neste ano, até o dia 30 de setembro, foram arrecadados R$ 96 mil, no entanto, o potencial de arrecadação da cidade é muito maior.

A Prefeitura de Votuporanga lançou, na última semana, a campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso. O ato reuniu lideranças das áreas social e contábil e apresentou a importância dos recursos arrecadados para a manutenção de diversas entidades de Votuporanga que atendem crianças, adolescentes e idosos.

O prefeito Jorge Seba anunciou que neste ano, até o dia 30 de setembro, foram arrecadados R$ 96 mil, no entanto, o potencial de arrecadação da cidade é muito maior, por isso, a importância de difundir as informações da campanha. “Não abrimos mão de agir em favor do Social. Não somos e nem seremos nada, se nós não construirmos uma sociedade mais justa. Não adianta querermos ter prédios belos, grandes avenidas, se a alma do nosso povo estiver machucada”, disse o prefeito durante o seu discurso.

A secretária de Assistência Social, Meire Azevedo, ressaltou que as entidades são grandes parceiras da Administração no acolhimento da população e que os recursos destinados à campanha podem ser mais expressivos. “A Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso tem feito um papel importante no trabalho social. São projetos lindos e capazes de gerar a transformação dos públicos atendidos. Projetos que fazem a diferença. Mas, como já foi dito, podemos fazer muito mais. O nosso potencial de arrecadação é bem maior do que recolhemos até hoje e isso só é possível com a sensibilização de cada um de nós que fazemos a declaração do Imposto de Renda. Aqui, o meu agradecimento aos contabilistas que muito nos ajudam nessa missão. É importante sempre lembrar que não estaremos pagando a mais por isso. A destinação de parte do Imposto de Renda é sem custo adicional e faz com o que o dinheiro fique todo aqui para Votuporanga”.

Também participaram do lançamento da campanha o vice-prefeito Cabo Valter, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; o vereador Jurandir Benedito da Silva, representando a Câmara Municipal; o presidente da Associação dos Contabilistas, Flávio Curti; o delegado do Conselho Regional de Contabilidade, Alício Simioli; o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Carlos Eduardo Ramalho Matta; Paulo Gil, representando a Fundação Educacional de Votuporanga; e os presidentes dos Conselhos Municipais do Idoso, Lidiane Domingos da Silva; e da Criança e do Adolescente, Douglas Lisboa.

Representando a Apae de Votuporanga, a presidente Márcia Gianotti, enviou um depoimento falando sobre a importância dos recursos destinados para a entidade. “Dentro da Apae, seguimos uma linha de melhorar nosso atendimento. Na assistência social, trabalhamos, todos os anos, com projetos que proporcionam mais alegria aos nossos atendidos. Contratamos professores de dança, de canto, de instrumentos musicais, atividades que trabalham com corpo e mente para oferecer uma vida mais agradável, mais feliz. Se não fossem os recursos da campanha Leão Amigo, não teríamos esse dinheiro para proporcionar esses momentos aos nossos atendidos”.

O presidente da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Waldenir Cuin, também falou da importância da campanha. “O recurso do imposto de renda, uma vez ficando no município, vai gerar benefícios nas atividades que as entidades desenvolvem. É uma iniciativa fantástica”.

Para destinar recursos para a campanha, basta procurar algum escritório de contabilidade ou a Secretaria de Assistência Social para obter mais informações. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido com a declaração feita no modelo completo até o último dia útil do ano. No ano seguinte, se a destinação não atingiu o limite de 6%, é possível complementar no momento da entrega da declaração junto à Receita Federal. Pessoas jurídicas podem destinar até 1% do imposto devido com a declaração feita pelo lucro real.