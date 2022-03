Ladrões roubam carro de motorista de aplicativo em Votuporanga 

A Polícia Militar recuperou o veículo em área de mata próximo da Avenida República do Líbano. Vítima não ficou ferida.

Uma motorista de aplicativo foi rendida e teve seu carro roubado por três bandidos armados durante uma corrida no bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP, na manhã desta sexta-feira (18.mar).

De acordo com apurado, a trabalhadora seguia no veículo GM/Ônix levando o trio, quando na zona oeste do município, um dos criminosos sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Em seguida, os ladrões a obrigaram descer do carro e fugiram levando veículo e outros pertences da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e após diligências encontrou o carro abandonado em área de mata próximo da Avenida República do Líbano.

O caso foi registrado na Delegacia e os criminosos são procurados pela Polícia Civil. A trabalhadora não ficou ferida.