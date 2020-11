Ladrões que roubaram em Barretos e Rio preto acabam presos pela PM em Américo de Campos

Na região de Rio Preto teve início um acompanhamento de veículo ocupado por duas pessoas que segundo a PM praticaram Roubos em Barretos e depois em Rio Preto. Com a PM de Rio Preto no encalço dos dois ocupantes do carro eles acabaram presos na região de Américo de Campos.

Após ser irradiado pelo COPOM que ocorrera um Roubo no Auto Posto Tropical no município de São José do Rio Preto, por volta as 19h30 da última segunda-feira (23), uma equipe do BAEP E-09121 de Rio Preto avistou o veículo GM Cruze utilizado na ação criminosa e iniciou o acompanhamento do carro que seguia pela rodovia no sentido Votuporanga.

No meio do caminho as equipes do 16º BPM/I se posicionaram nos trevos das cidades localizadas nas margens da rodovia SP-320, onde já pelo distrito de Simonsen, o condutor do carro em fuga, adentrou a SP-479, momento em que foi realizado o cerco no trevo da cidade de Américo de Campos.

Ao avistar a equipe policial, o condutor N.R.A, tentou entrar no trevo onde acabou perdendo o controle do veículo, devido a alta velocidade, chocando-se contra algumas árvores existentes na área.

Em seguida, mesmo atordoado o condutor tentou fuga pela janela sendo rapidamente contido e dominado pela equipe policial, junto com a outra ocupante, K.G.S., que foi retirada do veículo também.

Com os ocupantes nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizar busca no veiculo, foi localizada sob o banco do condutor, uma réplica de uma pistola, que segundo eles foi usada nos Roubos ocorridos em Barretos e em Rio Preto. Questionados, os ocupantes do carro confessaram os dois roubos.

Imediatamente eles receberam voz de prisão em flagrante e foram levados ao plantão da delegacia de Votuporanga.

A arma dos crimes foi apreendida e os dois foram presos e ficam à disposição da Justiça. Participaram e apoiaram a ação policial os policiais Cb Willian e Sd Medeiros.