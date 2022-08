Ladrões furtam fiação e desligam semáforos em Votuporanga 

Cerca de 300m de cabeamento foram levados; caso foi registrado e será investigado pela polícia. Prefeitura ressalta que a população pode ajudar e atitudes suspeitas podem ser denunciadas pelo 190.

Ladrões furtaram parte do cabeamento que alimenta a sinalização semafórica da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no trecho entre a Avenida Jerônimo Figueira da Costa e Rua Nassif Miguel, um dos principais acessos a zona Norte de Votuporanga/SP, neste final de semana, resultando em aparelhos desligados e motoristas redobrando as atenções para evitar acidentes.

Procurada pela reportagem do Diário, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga explicou que “cerca de 300 metros de cabeamento foram furtados, o que impossibilitou a reposição imediata dos materiais, no entanto, a Secretaria realizou uma compra emergencial e aguarda pela entrega. A previsão é de que até o final desta semana a fiação seja reinstalada.”

A Secretaria salientou ainda que um boletim de ocorrência foi registrado e o caso deve seguir para investigação da Polícia Civil; contudo, ressaltou que a comunidade pode ajudar a coibir estes atos denunciando esses crimes para a Polícia Militar no 190.