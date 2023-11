Ladrões furtam fiação de escola e deixam crianças no calor em Votuporanga 

As aulas no Cemei Aracy Penazzolo de Mattos, no bairro Jardim Alvorada, seguem normalmente, no entanto, sem ar-condicionado até que a fiação seja recolocada.

As altas temperaturas seguem desafiando o conforto dos votuporanguenses nas últimas semanas, dito isso, a climatização das escolas do município tem sido amplamente valorizada. No entanto, na madrugada desta segunda-feira (20.nov), ladrões invadiram o Cemei Aracy Penazzolo de Mattos, no bairro Jardim Alvorada, de onde furtaram o cabeamento de energia e a fiação do sistema de ar-condicionado.

Diante da ação criminosa, equipes da Prefeitura trabalharam durante o feriado para reestabelecer a energia na escola, no entanto, os aparelhos de ar-condicionado ainda não funcionaram nesta terça-feira.

O secretário municipal da Educação, Marcelo Batista, informou que as aulas ocorrerão normalmente e que as salas são equipadas com ventiladores.

O prefeito Jorge Seba (PSD) determinou medidas imediatas para repor os 45 metros de cabeamento e conectores, visando restaurar o funcionamento dos equipamentos nos próximos dias.

A Prefeitura explicou em nota que outros prédios e espaços públicos tem sido alvos deste tipo de crime nos últimos dias. Além de que está em contato com a Polícia Militar para intensificar o patrulhamento e as buscas para localizar e punir os responsáveis.

“Não toleraremos esse tipo de crime em nossa cidade. A comunidade pode confiar que estamos tomando medidas firmes para resolver esses casos,” afirmou Jorge Seba.

A Prefeitura pede ainda que a população denuncie atos criminosos junto à Polícia Militar pelo número 190.